Anna Bílková slavila 95. narozeniny. Těší se na Fouska

Rokycany – V okresním městě žije 71 devadesátiletých a starších občanů, z nich čtrnácti je přes 95 let. Nyní už mezi ně patří i Anna Bílková.

K VÝZNAMNÉMU životnímu jubileu 95 let přišel Anně Bílkové blahopřát také starosta Rokycan Václav Kočí.Foto: Deník / Šopejstalová Božena

K dosažené životní metě přistupovala poněkud nevěřícně, vždyť skoro ´včera´byla ještě mládě z Brněnska. Nucené nasazení ji zaneslo do Mariánských Lázní a poté nastoupila jako šička v Rotavě. Západ Čech ji spojil i s ži-votním partnerem. „Dělal v Kraslicích, tam jsme se poznali a usadili jsme se pakv Rakové. Do fabriky jsem ne- chtěla a tak jsem volila JZD. V Rakové se mi líbilo, je tam pěkně. Do Rokycan jsem jezdívala, hlavně na nákupy. No a teď tu pět let žiju,“ konstatovala jubilantka. Ovdověla už před 31 lety. Sama ale nezůstala. S mužem vychovali dceru a syna, přibyla čtyři vnoučata – u Jiřího nyní bydlí. Rodina se už rozrostla i o čtyři pravnoučata.

„Velkou oslavu jako při devadesátce jsem dělat nechtěla. To tu bylo lidí. Známí, příbuzní – mám čtyři sourozence. Takovou jsem neměla ani svatbu. A mohlo to být ještě lepší. Pocházím z dvojčat. Sestra se toho ale nedožila, zemřela rok předtím. Bývaly jsme nerozlučné a lidé nás ani nerozpoznávali. Akorát že ona byla podmračenější a já se pořád smála a zpívala. To mi zůstalo, stejně tak záliba v dechovce. I při tom totálním nasazení se mnou pořád byla česká písnička. Div, že jsem na to nedoplatila…“ Jeden příběh následoval druhý.

„Kdepak naše babi, ta má pamatováka a smysl pro humor,“ chválil pyšně vnuk Jiří. „Jen s tím zdravíčkem kdyby to bylo lepší. Trápí mě astma, bolavá páteř a koleno. Když mi ho už nechtěli vyměnit, musím spoléhat na hole,“ posteskla si maličko oslavenkyně. „Ani s pečením, a to bývala jedna z mých zálib, už to nejde jinak než v sedě.“ Ke koníčkům oslavenkyně patří také luštění křížovek, v televizi sleduje soutěže a ráda si i něco přečte.

„Moje první, když otevřu Rokycanský deník, je hledat novinky z regionu,“ vyznala se a přiznala ještě jednu zálibu. Vlastně jde o oblíbence, jímž je písničkář a spisovatel Pepa Fousek. Jehož příběhy pravidelně poslouchá v rádiu. „Teď mi dali tři jeho knížky, už jsem se do nich pustila,“ po-chlubila se paní Anna. Slovo dalo slovo, a protože Fousek bude v Hrádku za pár dnů vystupovat, starosta Rokycan Václav Kočí, který přišel s kyticí a dárkem blahopřát, zprostředkoval účast na akci.