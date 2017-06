Boj o porodnici zastupitelé neodpískali

Rokycany – Dobře hodinu zastupitelé města v pondělí diskutovali na téma Rokycanská nemocnice, a. s., a zavírání porodnice.

K záležitosti se na základě svých zkušeností vyslovili lékaři (zastupitelé) Luděk Sefzig, Karel Východský či Josef Veverka, který též varoval před kritickým stavem interny. Ředitelka nemocnice a zároveň zastupitelka Hana Perková zodpovídala dotazy a ke gynekologicko-porodnickému oddělení přidala podrobný rozbor situace.

Přestože fakticky nemohou představitelé města situaci ovlivnit, schválili deklarativní usnesení a apelují jím na hejtmana Josefa Bernarda a radní Plzeňského kraje, aby uzavření oddělení znovu zvážili a podnikli kroky vedoucí k zachování zmíněné zdravotnické péče pro občany města a celého spádového území 67 dalších obcí.

Dopředu jím město vybavilo i svého místostarostu Jana Šaška a také Zdeňku Liškovou (zastupitele Rokycan), aby nesouhlas s rušením oddělení tlumočili při souběžně probíhajícím jednání krajského zastupitelstva, jehož jsou členy. Zájem o nemocnici Rokycany i další obce regionu neprokazují jen ve vypjatých situacích. Každoročně poskytují zařízení finanční příspěvky na přístrojové i další potřebné vybavení. Podporu měli oba zástupci Rokycanska i v podobě mnoha tisíc hlasů pod peticí, jimiž veřejnost a také obce a města celého Rokycanska vyjádřily svůj nesouhlas s úmyslem oddělení zavírat. „Rokycanská nemocnice, a.s., by měla coby nemocnice akutní péče okresního typu poskytovat co nejširší lékařské služby občanům, včetně porodnice. V okrese se ročně v průměru rodí kolem 500 dětí, takže potenciál tady je,“ připomněl krajským kolegům Šašek. „Domnívám se, že i malá porodnice v okresním městě má smysl. Není přece možné, aby byla akutní zdravotní péče místním lidem poskytovaná pouze v Plzni. Nemá také smysl rušit něco, co funguje, zejména, když si rodičky rokycanskou porodnici dlouhodobě chválí, oceňují vlídný přístup personálu a domácí prostředí,“ dodal. Jménem zastupitelstva města Rokycan spolu se Zdeňkou Liškovou požádal vedení kraje a Zdravotnického holdingu PK, aby se pokusili vyřešit personální situaci na porodnickém oddělení. Například dočasným využitím lékařů z ostatních krajských nemocnic tak (výpomoc je běžně v případě ostatních oddělení a nemocnic v rámci holdingu realizovaná), aby porodnice mohla dále fungovat. Sama nemocnice se pak podle místostarosty Šaška musí postarat o to, aby byla pro rodičky co nejatraktivnější.

V úterý odpoledne poprvé také zasedala nová dozorčí rada nemocnice a kromě volby předsedy se porodnice stala jedním z hlavním bodů programu. Záležitostí by se mělo ve středu při svém prvním zasedání zabývat rovněž představenstvo holdingu. V pátek odpoledne se na setkání se zaměstnanci nemocnice chystá hejtman kraje Josef Bernard.