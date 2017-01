Brdské obce chystají územní plány, kraj je upřednostní

Plzeňsko, Rokycansko – Města a vesnice z bývalého vojenského újezdu se budou moci začít rozvíjet.

Zamlžená krása Brd. I při inverzi stojí výhled z vrchu Kočka na Dolní Padrťský rybník za toFoto: ČTK

Strašice, Těně, Dobřív, Mirošov, Skořice, Štítov, Trokavec, Spálené Poříčí, Borovno a Míšov.

To je deset takzvaných brdských obcí, jejichž katastry jsou už rok o poznání větší. Po zrušení Vojenského újezdu Brdy a vyhlášení stejnojmenné CHKO se jejich hranice vrátily zpátky před rok 1949.

Co s nově nabytým územím dál, mají říct územní plány. Krajský úřad, který jejich zpracovávání podporuje rok co rok, se proto letos rozhodl při rozdělování dotací upřednostnit právě brdské obce. „Obce, které už územní plán měly, musí udělat jeho změnu. Ty, které ho neměly, by si měly pořídit nový. Jinak s územím nemohou dělat nic, nemohou se nijak rozvíjet. Nevybudují ani cyklostezku, ani odpočívadlo," říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grüner.

Developery ne

Vedení kraje se spolu s představiteli obcí už před zrušením vojenského újezdu shodlo, že chce zabránit nájezdům developerů do Brd. Pokud se něco stavět bude, mělo by vždy jít jen o rozvoj obcí. „Ať už budou chtít vybudovat něco pro podporu cestovního ruchu nebo pro vlastní rozvoj, například bytovou výstavbu. Díky územním plánům o tom mohou uvažovat. Ke všemu se samozřejmě bude vyjadřovat správa chráněné krajinné oblasti," dodal Grüner.

Na změnu územního plánu se chystá například Spálené Poříčí. „Ještě jsme se o tom ale nestihli podrobně bavit, protože jsme vloni jednu změnu dokončili. Nicméně do roku 2020 bychom měli mít nový územní plán a letos bychom chtěli alespoň zadat jeho zpracování," řekl starosta města Pavel Čížek.

Jak se dělily Brdy• Vojenský újezd Brdy se po zrušení a vyhlášení CHKO Brdy rozdělil 1. ledna 2016 mezi Plzeňský a Středočeský kraj.

• Deseti obcím z Plzeňského kraje se vrátila jejich původní katastrální území z doby před rokem 1949.

• Území Plzeňského kraje, jemuž připadlo 38 % Brd, se zvětšilo o 86 km2, což je 1,14 % jeho rozlohy.

V sousedním Borovně se chystají zpracovat zcela nový plán, obec ho dosud nemá. „Po zrušení vojenského újezdu se náš katastr zvětšil zhruba o 1,1 km2, jde hlavně o bývalou základnu po sovětských vojácích. Momentálně máme hotové rozbory a posudky, kterými se zabýváme asi půl roku," popsal starosta Michal Laštovka.

Připravit žádosti

Plzeňský kraj má peníze na zpracování územních plánů připraveny v Programu stabilizace a obnovy venkova, který letos obcím rozdělí 110 milionů korun. Územní plány pro obce do 2000 obyvatel představují jeden z dotačních titulů.

Obce mají na přípravu žádostí o dotace ještě trochu času. Podávat je budou od 23. ledna, jejich přijímání pak Krajský úřad ukončí 15. února v 16 hodin. „Brdské obce se mohou ucházet o vyšší částku než ostatní žadatelé a také mohou žádat o prostředky i na změnu platného územního plánu, která jinak podporována není," doplnila mluvčí Krajského úřadu Eva Mertlová.