Butula: Terešov není Hostouň

Terešov – Problémy s útěky a chováním svých svěřenců řeší bez rozdílu všechny výchovné ústavy. Zkušenostis tím má i Výchovný ústav a Střední škola Terešov.

Ilustrační fotoFoto: archiv

Zdaleka ale naštěstí ne takové, jako v Hostouni na Domažlicku, kde jsou dlouhodobé problémy s kriminálním chováním umístěných kluků. Před pár dny opět tři mladiství, ve věku mezi šestnácti a sedmnácti lety, šokovali. Naplánovali vraždu vychovatele. Podle policistů si ale zachránil život díky svým zkušenostem, nedovolil, aby ho útočníci napadli najednou. Všechny tři obvinili kriminalisté z pokusu o vraždu.

„Jak to přesně probíhalo, ví jen úzký kruh lidí, těžko se k tomu vyjadřovat,“ uvedl ředitel terešovského ústavu Petr Butula. „Stát se to ale může kdekoli, i v normální škole. Žák se dostane do afektu, vidí rudě… Děti dnes nemají respekt před ničím, už ani před policií,“ konstatoval a dodal: „Kluci jsou vznětliví, někteří agresivní, zvlášť když je jich více pohromadě. Jejich chování se nám tu ale přesto zatím daří držet v mezích. Jsem tu pětadvacet let a nic podobného jsem, naštěstí, nezažil,“ ujišťoval.“