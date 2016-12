Charita poskytne přístřeší bezdomovcům

Rokycany - Lidé bez domova z Rokycan a okolí našli azyl.

Štědrý den udělají hezkým lidem bez domova v Oblastní charitě Rokycany. Ať už jde o Noclehárnu sv. Lukáše, určenou pro muže, či Azylové zařízení pro ženy, kde nacházejí útočiště i matky s dětmi. Pamatovala ale i na další potřebné, kteří přijdou žádat pomoc. V Kozlerově ulici, kde charita sídlí, na ně čeká potravinový balíček.

V noclehárně navíc ve sváteční čas platí výjimka, ubytovaní ji nemusí ráno opouštět a vracet se až večer. Chybět nebude ani ozdobený stromeček. Kromě už zmíněného balíčku na ně čeká i štědrovečerní večeře. „Bude to bramborový salát a řízek, vybrat si lze zda rybí či vepřový. Postaráno je i o cukroví, to přineseme my, zaměstnanci, z domova," uvedla ředitelka charity Alena Drlíková.

Další stromeček se rozzáří v Azylovém zařízení pro ženy. Momentálně je tam s pěti matkami i jejich deset dětí. Jedna maminka se svou ratolestí dostala velký vánoční dar přestěhovala se do vstupního bytu města Ti už si budou chystat vlast- ní Vánoce.

Ostatní mají stromeček ve společenské místnosti a je jen na nich, jak se tam zdrží. „Nechali jsme samozřejmě na ženách, aby si ur- čily i hodinu pro společné posezení. Každopádně pro děti i maminky pod strome- ček připravujeme překvapení," sdělila Drlíková.