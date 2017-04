Děti z Jižního přispěly Klokánku

Rokycany – Žákovský parlament ZŠ Jižní předměstí stojí za uskutečněním akce na pomoc Dětskému domovu Klokánek z Janovic.

Část žákovského parlamentu ze ZŠ Jižní sáhla do ´horních pater´ uspořádané sbírky a zapózovala se zlomečkem darů pro děti z domova Klokánek. Všem přispěvatelům patří dík školy.Foto: Deník / Šopejstalová Božena

„Marika z naší školy tam měsíc pobývala. Vyprávěla o domově, a tak nás napadlo pomoci,“ sdělila učitelka Kamila Labáková. „Chtěla jsem tam věci dovézt svým autem, ale nezvládnu to,“ dodala. „Zánovních či úplně nových věcí se totiž sešlo tolik, že je třeba aspoň dvou dodávek,“ dodala její kolegyně Svatava Sýkorová. „V domově jsou děti od sedmi měsíců do patnácti let. Protože vím, co by udělalo radost,“ dohodli jsme se na skladbě sbírky,“ dodala Marika. „Všem moc děkujeme, protože se tu sešlo kvalitní oblečení, rozmanité sportovní potřeby, hračky, batohy, pěkné knížky, drogistické i papírenské zboží, včetně školních potřeb, pleny, autosedačky a další,“ vypočítávali členové parlamen-tu. Co v Janovicích nevyužijí, poputuje do dalších Klokánků.