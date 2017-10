Divočáci opět šíří Aujeszkyho chorobu

Rokycansko – Aujeszkyho choroba se postarala o to, že černá zvěř možná dost radikálně prořídne.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„V polovině tohoto týdne jsme zástupce celé padesátky mysliveckých spolků na Rokycansku informovali, že Státní veterinární správa vytáhla do boje proti této nemoci, jež se znova objevila,“ informovala Deník Světlana Vlnová, jednatelka OMS Rokycany. „Podle průzkumu se zatím odhaduje, že z divočáků, kteří ji přenášejí, je postižených třicet procent. Ovšem v sousedním Polsku a Rakousku, kde už se průzkumem kvůli znepokojivým signálům zabývají, uvádějí výskyt padesátiprocentní,“ dodal místopředseda OMS Rokycany a předseda MS Stráně Josef Danihelka.

Z pohledu veřejnosti se nakažená zvířata mohou chovat normálně. „U selat je však mortalita vysoká. Také jakmile choroba napadne jakékoli jiné zvíře, je pro ně smrtelná. Postihne je třes a vypadá to, že utrpělo kolaps. Neexistuje však na to lék a ani žádné preventivní očkování. Majitelé psů by je teď neměli nechávat pobíhat volně a raději se s nimi i lesu vyhnout. Pro člověka nemoc nebezpečná není,“ informoval Danihelka.

„Dosud se každý střelený kus divočáka testoval na prasečí mor, který se naštěstí z Moravy dál nerozšířil a procházel i veterinárním vyšetřením na svalovce. Zatím je vše v pořádku,“ ujistil předseda OMS Stanislav Suda. Nyní podle něj budou myslivci z každého střeleného kusu odevzdávat také vzorek krve. Do konce roku platí, že za něj dostanou i finanční odměnu. Jedná se o tisícovku, což svědčí o faktu, že stát nebezpečí bere vážně.

Populace černé zvěře na Rokycansku je podle vyjádření Okresního mysliveckého spolku Rokycany relativně dost vysoká, ale nejde o přemnožení. Počet je zhruba stejný jako vloni.

„Uvnitř v lesích se teď divočáci příliš nezdržují, invaze houbařů je odtud vyhnala. Spousta kusů momentálně pobývá v kukuřičných polích,“ konstatoval Suda. I to, že prasata teď více škodí na pozemcích mimo les, je podle něj dalším důvodem, proč začal jejich odlov v poněkud větší míře.

Na celém Rokycansku jich vloni myslivci skolili 1753 kusů. „Za letošek součet nemáme, dělá se až na konci mysliveckého roku. Podle jednotlivých hlášení, která přicházejí, už je ale patrné, že počet bude vyšší,“ sdělil Zdeněk Fiala z odboru životního prostředí MěÚ Rokycany.