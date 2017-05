FOTO: Domažlicko zasáhlo krupobití, bouře řádila i v dalších okresech

Plzeňský kraj - Regionem se v pátek večer prohnal silný přívalový déšť a krupobití. Nejvíce postihl Domažlicko.

Hasiči na mnoha místech vyjížděli k popadaným stromům. Ve Vlkanově spadl strom na dům, v Peci na elektrické vedení a v Mnichově hasiči odčerpávali vodu z vytopeného sklepa. Živly silně řádily například u Klenčí nebo Postřekova, nejvíce však na na Poběžovicku.

"V pátek po 19. hodině se po krásném teplém a slunném dnu přihnala nad Poběžovice od jihozápadu mračna, ze kterých za doprovodu několika hromů, blesků a hlavně silného jihozápadního větru na město spadlo během čtvrthodiny 12,6 litrů vody na metr čtvereční," informoval Vojtěch Kotlan z Poběžovic. "Horší bylo, že déšť doprovázely také kroupy velikosti i přes 3 cm, které poničily na zahrádkách co se dalo, včetně některých skel ve sklenících. Kusy ledu hnané větrem narážely i do skel domů takovou silou, že to byl malý zázrak, jak tomuto náporu odolaly. Co nebylo na zahrádce přikryto, bylo více či méně poničeno. Neodolaly dokonce ani některé kryty z tenkých plastů, které kroupy rozbily," dodal.

"Ještě hodinu po krupobití byly v Postřekově na zahradě vidět víc jak třícentimetrové kroupy," doplnil Jiří Anderle z Klenčí pod Čerchovem.

"Během večera jsme vyjížděli převážně k popadaným stromům na Domažlicku, řešili jsme také vytopěný dům a zahlcené kanalizační odtoky," uvedl k zásahům velicí důstojník směny Jaroslav Hrdlička. Bouře řádila i v dalších okresech Plzeňského kraje, šlo ale o ojedinělé případy.