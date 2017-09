Gymnazisté vyrážejí na poznávací kemp

Rokycany – Začalo se, lavice škol zaplnili žáci. Někde sice ne tak úplně, třeba v SOŠ, která tvoří jeden celek s gymnáziem, dostala před hlediskem naplněné třídy přednost výuka. První třída ekonomické lycea zahájila včera s deseti žáky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Nechtěli jsme dělit třídy a vytvořit celek s přidáním studentů informačních technologií. Jde i o první ročníky, které už budou skládat státní maturitu z matematiky. Vyčlenili jsme finanční prostředky na to, aby se oba obory mohly učit zvlášť a výsledky byly o to kvalitnější,“ informovala ředitelka spojeného celku Drahoslava Rancová. Doplnila, že informační technologie začalo studovat 24 žáků. V gymnáziu nastoupilo 33 kluků a děvčat do primy (osmileté studium) a 31 přešlo po devítiletce ke studiu čtyřletého oboru. Během týdne se nové party začnou více stmelovat díky takzvaným GO kempům, kde je sdruží absolvování různých aktivit. Už zítra primáni vyrážejí do Volduch, starší ročníky příští týden zamíří na Šumavu.

„Po roce se nám také podařilo sehnat správce počítačové sítě, což považuji za úspěch, protože ve školství je na rozdíl od jiných odvětví tato funkce pořád málo placená,“ vysvětlovala Rancová.

Škola, tentokrát zejména SOŠ, prošla také stavebními vylepšeními. Tomu se ale budeme věnovat zvlášť. Na závěr ještě jeden velký úspěch školy, jímž se se ředitelka pochlubila. Přesně před týdnem, v rámci krajského vyhodnocování, převzala diplom a plaketu za II. místo v rámci úspěšnosti středních škol při odborných soutěžích. Včetně středoškolské odborné činnosti. V té dokonce Nicola Jacobiová získala třetí místo v celostátní soutěži. „Zúročila se nám kvalitní příprava na maturitní práce, které pak studenti dále zužitkují a rozvinou,“ dodala Rancová.