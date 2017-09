Holoubkov to myslí s návratem vážně

Rokycansko - Fotbalisté v okresním přeboru spěchají. Po včerejšku mají za sebou tři kola.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Čech

Po premiéře, která s výjimkou jediného utkání vyzněla pro hosty, se druhé dějství odehrávalo spíše v režii pořádajících klubů.

FC Mirošov Hrádek 1:0. Derby si nenechalo ujít 120 fanoušků. Domácí příznivci jásali ve 24. minutě po gólovém zápisu Starinského. Pak už branky nepadaly, za to sudí Lisý čtyřikrát vytáhl žlutou kartu v poměru 3:1.

Cheznovice Březina 5:1 (1:0). Nováček se držel statečně do 70. minuty, kdy prohrával jen o gól. Nezvládl až koncovku, v níž těsně před závěrečným hvizdem sudího Tyce zaznamenal čestný úspěch Klement. Za domácí byli úspěšní Moulis, Ernest a hattrick během jedenácti minut stihl Mraček.

Těškov Dobřív 2:1 (1:0). Rušný zápas se dvěma červenými kartami pro hosty!

Nejprve ale skóroval domácí Novák a až v 70. minutě srovnal krok Sommer. Šest minut na to však musel po druhém napomenutí předčasně do sprch a navíc byl u incidentu s těškovským pomezním arbitrem. To už byli hosté jen v deseti, neboť v 65. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Tomáš Koudelka.

Výsledkovou tajenku rozluštil v 73. minutě Onufriy.

Břasy TJ Holoubkov 1:4 (1:2). Bývalý účastník krajské 1. B třídy se chce co nejdříve vrátit do regionu. Prohrával sice od 8. minutě po Svobodově trefě, ale ještě v prvním poločase skóre otáčeli Aubrecht (26.) a Teplý (43. minuta).

Po obrátce hosté náskok pojistili v 65. minutě Chmelíkem a o deset minut později se prosadil Zajíček.

Radnice B Skomelno 2:2, pokutové kopy 5:3. Další prestižní sousedský souboj neměl po 90 minutách vítěze. Domácí vedli v půli 1:0 díky Michalu Krčovi. Hned po přestávce vyrovnal Dibus, který se trefil i v 55. minutě. Melich zajistil dělbu bodů a na penalty byli jistější Radničtí.

Kuriozitou je chybějící kolonka pokutových kopů v elektronickém zápisu o utkání. Proto nemají Radnice na webových stránkách (www.fotbal.cz) zatím připsané dva body!

Volno měla ve druhém kole Raková B.

Třetí kolo: o víkendu se museli aktéři popasovat s občasnou nepřízní počasí.

V sobotu Hrádek podlehl Těškovu 1:3, když dohrával jen v deseti. Rovněž Mirošov končil v Březině oslaben a podlehl nováčkovi 1:2. Sokol Dobřív zdolal rezervu Radnic těsně 3:2.