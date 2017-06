Kemp Kobylka zaplnili vodáci

Liblín – Stanování a sjíždění řek už je v plném proudu. Mezi vodáky a další rekreanty je kemp Kobylka pod Liblínem už pojmem. Momentálně je skoro plný. Nějaké místečko by se ale možná ještě našlo.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Babej Ivan

Zájem je o prostorné chatky se sociálním zázemím a kuchyňkou, vhodné i pro dlouhodobý pobyt. Poptávka je ale i po místech pro stanování či zaparkování karavanů. Těmto hostům je k dispozici nové sociální zařízení a prostor pro sportovní vyžití. Vloni jsme pro vodáky, aby nemuseli po namáhavé túře pracně ještě stavět stany, postavili zkusmo čtyři chatky áčkového typu, s podlahou a čtyřmi postelemi. Osvědčily se, a tak jsme pro letošek přidali další čtyři,” sdělila provozovatelka Jiřina Skleničková.

To ale z novinek není vše, jelikož přetrvává zájem o půjčování lodí, přibyly další kanoe a rafty. O pravdivosti tvrzení jsme se přesvědčili, veliká fronta zájemců způsobila, že jsme mohli v hovoru pokračovat až po delší chvíli. Příjemná je i přepravní služba, kterou kemp poskytuje vodákům do výchozího bodu některé ze čtyř zvolených etap splouvání a zpět do tábořiště. „Trasy jsou zhruba patnáctikilometrové a zvolené tak, aby vyhovovaly jak dospělým, tak dětem. Z Chrástu se prakticky mohou podívat až do Roztok,“ dodala Skleničková.