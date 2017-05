Krpály zvládl nejlépe Milan Vopat

Rokycany – Celkem 67 bikerů se postavilo v sobotu 29. dubna na start II. ročníku amatérského závodu horských kol Rokycanský krpály 2017.

ROKYCANSKÝ KRPÁLY 2017 odstartoval první místostarosta okresního města Tomáš Rada. Trasa, dlouhá přes 50 kilometrů, dokonale prověřila schopnosti 67 jezdců na horských kolech.Foto: Deník / Havránek Václav

Předchozími dešti podmáčená trať prověřila připravenost všech jezdců a 52 km dlouhý maraton stál každého účastníka nemálo sil. Ne všichni ti, kteří do závodu odstartovali, tak projeli cílem. Nejrychlejším nakonec byl Vopat Milan mladší z Sport Races Isaac Team se skvělým časem 2:12:01. Zde jsou celkové výsledky:

Ženy: 1. Marie Březinová (LKT Šumperk) 2:57:16, 2. Kateřina Charvátová (AC Sparta B) 3:04:57, 3. Vendula Zámečníková (Brdská závislost Blovice) 3:11:56 hodin.

Muži 18-29 let (M1): 1. Milan Vopat ml. (Sport Races Isaac team) 2:12:01, 2. Tomáš Šrail (Sparta cycling Rokycany) 2:21:46, 3. Dominik Tyrner ( LK Škoda Plzeň) 2:22:36 hodin.

Muži 30-39 let (M2): 1. Michal Kantner (Herbalife 24) 2:13:30, 2. Luboš Karník (PINKTEAM Sedlecko) 2:21:46, 3. Radek Janáček (Plzeň) 2:33:20 hodin.

Muži 40-49 let (M3): 1. Tomáš Kozák (Hepos MTB Plzeň) 2:12:08, 2. Petr Stehlík Petr (Rajec Allivictus) 2:21:46, 3. Stanislav Kejzlar (Probike Santa Cruz) 2:26:52 hodin.

Muži nad 50 let (M4): 1. Zdeněk Kubálek (STS Vojkovice) 2:45:02, 2. Vlastimil Pospíšil (Černošín) 2:45:07, 3. Pavel Skácel (BBC Zaječov) 2:45:41 hodin.