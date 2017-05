Kuchařky ze ZŠ TGM Rokycany se potily

Rokycany - Turnaj, jaký okresní město dosud nezažilo. Do Rokycan se sjelo o víkendu 24 fotbalových družstev žáčků do 12 let z celé republiky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kanta

Finále Ondrášovka Cupu se mimo jiné účastnily i dva slovenské celky (Žilina, Púchov) a znamenalo pro organizátory neuvěřitelné nasazení. Týkalo se nejen sportovní stránky, ale také ubytování či stravování. „Setkal jsem se s perfektním přístupem v devítiletce TGM. Je to blízko od hřiště a sehraný tým kuchařek zvládl o víkendu tisíce pokrmů,“ chválil šéf turnaje Pavel Hudeček.

Autor: Václav Havránek