Mirošovští zapsali 25 prvňáčků

Mirošov – V Základní škole Mirošov se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Celkem dorazilo 31 kluků a holek, z nichž jich bylo zapsaných pětadvacet.

„Většina dětí, které k nám spádově patří, se k zápisu dostavila. Přišlo i několik dětí mimo náš obvod. Kapacita školy je dostatečná, takže s tím nemáme žádný problém,“ sdělil ředitel devítiletky Rostislav Judl. Co se týká termínu posunutí zápisu, tak ani to škole nevadí a nezpůsobuje to žádné komplikace.