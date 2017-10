Mokré žně začínají. První na řadě je zítra Dvorský

Zbiroh – Obavy z možného přesouvání prvního velkého podzimního výlovu tržní ryby na Rokycansku zažehnalo ochlazení. Dvorský rybník, k dnešku už poloprázdný, sloví pracovníci Rybniční správy J. C. Mann-sfelda Zbiroh už ve středu.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Výhodou je to, že leží jen kousek od sádek, takže přesun nebude pro ryby tak stresující. Další tržní ryby by měl vydat 24. října Mýtský rybník a sérii zakončí 1. a 2. listopadu výlov největšího rybníku na Rokycansku – Štěpána.

Část stříbrného bohatství, zejména těžší kusy přesahující váhou dvě kila a těšící se oblibě u českých zákazníků, si počká na tuzemský vánoční trh. Ve zbirožských sádkách budou ale ryby k mání hned. Menší kusy jsou určené hlavně pro transport do zahraničí.

Vzhledem k tomu, že je málo vody, budou problémy se sádkováním,“ informoval šéf colloredo-mannsfeld- ských rybníkářů Radek Jandera. „V chodu musí být oky- sličování a vzduchování vody i čerpadla, která budou část vody vracet do rybníka nad sádkami, to je do Čápského,“ dodal Jandera.

Co se týče výnosu, doufá v obdobně dobrý jako vloni. To však ukáží až výlovy. Vzhledem k nákladům na sádkování by se ale podle Jandery mohlo stát, že tržní cena půjde nahoru.