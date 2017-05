Mrazíky zahradnictvím příliš neublížily, sadby je dost

Svojkovice – Papriky a okurky v mnohých nevytápěných sklenících či foliovnících chřadnou, anebo jsou zcela pryč.

Ilustrační foto.Foto: Stanislava Kratochvílová

„Lidé se chodí informovat, jak jsme zásobení, že všechno vyházeli. S nákupem ale zatím váhají, protože chladno má trvat. Vloni jsme měli v téhle době skoro vyprodáno, letos tu ještě máme sazenice, co jdou vždycky první na odbyt. Odhaduji, že ve větším prodej vypukne až tak v půli května,“ uvedl Milan Svoboda ze svojkovického zahradnictví Erica. Doplnil, že sami uchránili sadbu zeleninovou i květinovou. Všechny listnaté keříky ale odnést nestačili.

OBAVY Z DALŠÍCH MRAZÍKŮ

„Některé z náchylnějších – magnolie či venkovní ibišky – namrzly. Není to ale tak hrozné, vzpamatují se. Všechno chce teplo, když je v noci kolem dvou stupňů, je to pro rostliny špatné. Meteorologové sice hlásí nadále chladno, hlavně však aby znovu neudeřily noční mrazíky. Dvakrát po sobě by to před ledovými muži bylo už špatné,“ míní Svoboda.