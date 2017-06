Panel Deníku: Na opravy čeká katedrála, statek, zámek i sídlo opata

Plzeňsko – Některé se už opravy dočkaly, jiné se dočkají. Památkám Plzeňska, které potřebovaly zásah restaurátorů či stavařů, se v poslední době docela daří.

Přímo v Plzni jsou letos v hledáčku zejména dvě: katedrála sv. Bartoloměje a selský dvůr U Matoušů. Plzeňskou dominantu čeká velká rekonstrukce, na niž farnost získala stomilionovou dotaci. U Matoušů jsou už podstatně dál. Statek na dva roky omezí návštěvnickou sezonu a díky 40 milionům, jež památkáři získali z EU, se promění od základů po krovy. Čeká na to pět let.

Na jižním Plzeňsku se pozornost v posledních letech upírá k zámku Zelená hora a ke klášteru v Chotěšově. Zelenohorské sídlo proslavené rukopisným podvrhem i černými barony má na neděli 25. června v plánu slavnostní odhalení nového oltáře v tamním kostele, který už dostal nová okna. Začít má i třetí etapa záchrany zimní zahrady.

63 % panelistů Deníku z Plzeňského kraje si myslí, že by památky měly být chráněny přísněji, 37 % říká, že je současná ochrana dostatečná.

Klášter Chotěšov je na tom se sháněním peněz lépe. Kraj letos dá 970 tisíc korun na obnovu krovu severozápadní části konventu a MAS Radbuza do roku 2022 pošle do Chotěšova 15 milionů korun.

Z ohrožených severoplzeňských památek jmenujme kostel sv. Josefa v Úhercích. Nadace, která se o něj stará, do kostela od roku 2006 investuje ročně kolem milionu korun. Letos se podařilo vrátit do věže zvon a čeká ho obnova šesti zbývajících vitrážových oken.

A dobře nakročeno má také klášter v Plasích. Národní památkový ústav chce získat 120milionovou dotaci a zahájit revitalizaci opatského sídla. Budovu známou jako zámek a její okolí chce klášter věnovat éře rodu Metternichů.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Měly by být památky v České republice přísněji chráněny?

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ano – zvláště ty, co jejich soukromí majitelé zatím úspěšně vedou ke zřícení!

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ne. Domnívám se, že památková ochrana je právně dostatečně ošetřena. Nedostatečné jsou finanční prostředky na ochranu památek. Dostává se tak do konfliktu zájem vlastníka nemovitosti a zájem na ochranu památky. Mnohdy je pro vlastníka neřešitelné, aby dokázal vyhovět požadavkům památkové péče. Řešením by bylo, pokud památková ochrana by šla ruku v ruce s penězi. Co je chráněno, má nárok na podporu. Chráněno by tak mohlo být pouze to, na co by byly peníze na opravu, údržbu atd.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Ano, rozhodně ano. Vzhledem k tomu, že se k nám pomalu, ale jistě stěhují národy s jinými hodnotami, myslím, že čím přísnější zákony, tím lépe. Tohle je jediné bohatství, které po našich předcích máme.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Jen ochrana nestačí. I ruina může být památkově chráněná, ale asi ji to neopraví. Uvidíme, zda se celkově zlepší úpravy památek po církevních restitucích.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog

Památky jsou chráněny dobře.

Martin Fojtíček, 46 let, manažer v Ledovci, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Ano. Tak, aby se z nich stala místa, na která jsou místní hrdí, ne turistické disneylandy.

Jiří Boudník, 47 let, architekt a spisovatel

Ano, ale především by měl stát lépe přispívat na jejich opravu a památkáři by měli být konstruktivní v této pomoci. Památky jsou jen jedny, další historické objekty nevzniknou, pouze každým rokem zanikají. Je také důležité dát jim nový život, aby dosáhly dlouhodobé udržitelnosti.

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Určitě. Lidi jsou hrozně nenechaví.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže

Nezdá se mi, že by ochrana památek byla nedostatečná. Někde je patrný nedostatek prostředků na jejich údržbu a obnovu, ale to je jiná kapitola.

Josef Nejdl, 45 let, řed. Muzea Chodska

Ochrana památek není špatná, horší bývá až puristický přístup některých památkářů, zamyslet bychom se měli nad smysluplným využitím památek, jejich údržbou a obnovou.