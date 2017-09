Nikola zachránila dva lidi. Je gentlemanem silnic

Rokycansko – V září loňského roku zachránila Nikola Svobodová dva lidské životy.

Titul Gentleman silnic udělila Česká pojišťovna společně s Policií ČR jednadvacetileté studentce oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář v příbramské zdravotnické škole Nikole Svobodové.Foto: Deník / Lišková Markéta

Díky znalostem ze studia na vyšší odborné škole zdravotnické se nebála a pomohla při nehodě u Zbiroha.

Kolize se odehrála loni 17. září krátce po 18. hodině. Pětadvacetiletý řidič ve vozidle značky BMW za Zbirohem ve směru na Kařez po projetí zatáčky nepřizpůsobil rychlost vozidla na mokré vozovce, dostal se do smyku a narazil do stromu. Následkem toho byl řidič v kritickém stavu letecky transportován do nemocnice. V souvislosti s nehodou utrpěla vážná zranění i třiadvacetiletá spolucestující sedící na zadním sedadle, která byla z vozidla vyproštěna za pomocí hydrauliky. Třetí osoba, která se ve vozidle nacházela, byl devětadvacetiletý muž, který utrpěl lehká zranění.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS, které odvedly kus práce. „Velké poděkování a zasloužený obdiv si zaslouží dnes už dvaadvacetiletá studentka Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami, která je navíc dobrovolnou hasičkou. Právě tato mladá žena se svými kolegy byla na místě včas,“ popsala policejní mluvčí Hana Kroftová.

V pondělí získala z rukou policie ocenění Gentlemana silnic a je teprve sedmou držitelkou v kraji.