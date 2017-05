O specializovanou výuku matematiky je na ZŠ zájem

Rokycany – Zájem o matematiku zdá se roste.

Ilustrační fotografie.Foto: Michaela Hasíková

Svědčil o tom i včerejší zápis do speciální třídy, která se v devítiletce Jižní předměstí už tradičně její výuce od 6. třídy věnuje. Zároveň probíhal zápis do sportovní třídy.

„Jednalo se o první termín. Náhradní jsme pro ty, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostavit, stanovili na příští úterý, tedy 23. května,“ sdělil ředitel ZŠ Bohumil Nosek. „Vzhledem k tomu, že třeba dvě z našich pátých tříd jsou momentálně ve škole v přírodě a víme také, že některé děti, co se nedostaly do gymnázia (hlásilo se jich 60, brali 30) to zkusí v náhradním termínu u nás, je výchozí situace pro otevření třídy speciálně zaměřené na matematiku dobře nastavená. Stejné platí po prvním kole o třídě sportovní,“ dodal ředitel Nosek. Výsledky přijímacího řízení budou oznámené po vyhodnocení obou kol naráz. Kromě zmíněných dvou tříd počítá ZŠ ještě s jednou šestkou s běžnou výukou.

Včerejšek byl náročný také pro ZŠ TGM. Tam se na uvolněná místa po páťácích, kteří se dostali na gymnázium a další možná do celkové naplnění kapacity v budoucích 6. třídách, postupně přihlásila dvacítka zájemců. Míst bylo sedm, a tak rozhodl los.