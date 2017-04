Obchvaty a rekonstrukce nezůstávají jen na papíře, silničářům se daří stavět

Plzeňský kraj – Trápí nás doprava, potřebujeme obchvat, říkají si často starostové, jejichž obcemi prochází rušná silnice první třídy. Obyvatelé někdy nemohou ani přejít, nebezpečno je jim i řidičům.

Stavby obchvatů jsou v posledních letech ostře sledované a Ředitelství silnic a dálnic o tom ví.

V roce 2006 se města a obce Plzeň, Třemošná, Horní Bříza, Kaznějov, Rybnice, Plasy, Výrov, Vysoká Libyně a Kralovice spojily do dobrovolného svazku, aby mohly společně koordinovat přípravu obchvatů na frekventované silnici I/27, která jimi ve směru na Most prochází. Zatím se obchvatu v roce 2011 dočkala Třemošná, další budou.

Silnici I/27 se ale daří krotit i v opačném směru z Plzně na Klatovy. Připraven je obchvat Přeštic, vloni skončila rekonstrukce problematického průtahu v Lužanech, kde rychle projíždějící řidiči často bourali.

Podobně vytížená je také silnice I/26, která Plzeňským krajem prochází a vede přes Domažlice do Německa. Staňkov vyhlížel půl století obchvat, vloni v prosinci se ho podařilo dokončit a otevřít. Město se díky němu zbaví dvou tisíc projíždějících kamionů denně.

Ředitelství silnic a dálnic další stavby připravuje. Na seznamu je například obchvat Chodové Plané a přeložka Nová Hospoda – Kočov na Tachovsku, průtah Stodem (v sousedním Chotěšově se na něm už pracuje), dále obchvat Chválenic nebo Klatov, který odvede tranzitní dopravu ve směru z Plzně na Železnou Rudu mimo centrum.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Bránila rychlejší výstavbě dálnic hlavně projektová nepřipravenost?

Petr Matějka, 69 let, Domažlice, předseda Klubu českých turistů

Ne, viz postoj paní Havránkové k výstavbě dálnice u Hradce Králové.

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka

Ano. Rozhodujícím faktorem by neměla být pouze cena. Zohledněny by měly být také reference, resp. ověření kvality již předaných staveb.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ano. Vnímám snahu napravit chyby minulosti. Bylo by dobré, aby se co nejdříve podařilo stabilizovat výši ročních výdajů na dopravní infrastrukturu, což by ve finále snížilo náklady na realizaci.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže

Na moři dálnice nejsou, tak mi to asi nepřísluší hodnotit, ale myslím, že větší roli než projektová nepřipravenost, hrála připravenost majitelů pozemků.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Ne. Myslím, že to byly jiné byrokratické překážky, obstrukce při veřejných zakázkách a podobně.

Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska

Nevím, myslím, že ano.

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel

Ano, ale nejen ta. Chybí též politická rovnováha a stabilita. Proces schvalování projektů je zdlouhavý, což zároveň navyšuje náklady na výstavbu.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog

Nevím, zda rychlejší výstavbě dálnic bránila projektová nepřipravenost. Výkupy provádět stejně rychle jako v Německu.

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená)

Ve výstavbě dálnic pokulhává projektová příprava i samotná realizace – podle mnoha anket stavíme nejdražší dálnice.

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ano, je to přímo obraz šlendriánu. Jeho výsledkem jsou předražené stavby, pomalé a permanentně kontroverzní.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Vnímám to pouze z médií a zdá se mi, že stavba dálnic u nás se stala mírně dadaistickou záležitostí.

Jan Vimr, 41 let, Rokycany, učitel hudby

Ne. V tomto případě jde hlavně o malou pružnost firem a dlouhé dodací doby.

Milada Mužíková, 53 let, zástupkyně ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany

Myslím si, že rychlejší výstavbě dálnic bránila nejen projektová nepřipravenost, těch faktorů bylo zřejmě více.

Pavel Moulis, 49 let, šéf Záchranné stanice živočichů Rokycany

Ne. Spíše se jedná o příliš demokracie kolem nás, se kterou zatím neumíme zacházet.

Petr Kůs, 63 let, výk. ředitel agentury AM art Rokycany

Těžko jednoznačně říci. Obecně platí, že když není projekt připravený, nedá se realizovat. Ale je to skutečně hlavní příčina zpoždění?!

Rostislav Judl, 46 let, učitel a ředitel ZŠ a MŠ Mirošov

Myslím, že ano. Vycházím z informací z médií. Dále šlo o výkup pozemků atd.

Miroslav Jedlička, 55 let, předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska, významná fotbalová osobnost

Ne. Důležitá je firma a finance.

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech

Ne. Myslím, že na vině je i administrativní náročnost, složité povolování a schvalování.

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Ano. Mám dojem, že se někdy projektuje až za pochodu.

Tomáš Nejdl, 37 let, prokurista rodinné firmy v Klatovech

Ano. Co se děje kolem sesouvající se D8, mi nedává důvěru v lepší zítřky. Souhlasím i s kontroverzním vyvlastňováním.

Hana Kristová, 58 let, šéfka Galerie Klatovy/ Klenová

Ano. Myslím, že výstavbě brání celková nepřipravenost, která začíná už u politických úvah, rozhodnutí a realizace rozhodnutí.

Vladimír Horpeniak, 68 let, historik Muzea Šumavy v Kašp. Horách

Ne. Zřejmě jsou na vině ne zcela kvalitní projektové podklady, snad více je třeba věnovat pozornosti průzkumu krajiny a terénu…

Stanislav Vrba, 21 let, VŠ student, fotograf, fin. Czech Press Photo

Ne, největším problémem byl výkup pozemků.

Jindřich Sojka, 46 let, advokát a předseda fotbalového klubu SK Klatovy 1898

Ne. Rozvoj dálniční sítě je určován zejména množstvím financí, které je stát ochoten na výstavbu dálnic v rámci rozpočtu uvolnit.

Jiří Böhm, ředitel oblastního spolku Českého červ. kříže v Klatovech

Ne, spíš to brzdí spekulanti s pozemky.

Jaromír Kolář, 46 let, ředitel SOŠ a SOU v Sušici

Myslím, že ne. Je to jeden z hlavních důvodů, ale je jich mnohem více.

Čestmír Kříž, 51 let, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Ne, těch důvodů je více.

Vladislav Galuška, 51 let, gen. manažer, hlavní trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice

Ne, brání tomu neschopnost a špatné zákony.

David Blažek, 35 let, ředitel MKS Stříbro

Ne. V této otázce by nemělo jít v první řadě o rychlost, ale spíše o kvalitu, jak potvrzují některé dokončené úseky dálnic.

Karel Neuberger, 56 let, manažer, místopředseda Hornického spolku ve Stříbře

Ne, vše se pokazilo za ministrování pana Bárty. Jak může člověk, který o dopravních stavbách nic neví, tomuto rezortu šéfovat?

Vladislav Moravec, 69 let, předs. předst. ZD Vlčák Černošín, atletický trenér

Určitě ano. A brání. Kdo absolvoval stavební řízení ví, jak je složité. Mnoho účastníků, stálé odvolávání jsou hlavní důvody. Pak by bylo včas více projektů. Chybí však také dostatek projektantů.

Karel Johana, 70 let, Tachov, bývalý učitel SPŠ Tachov

Je to všechno dohromady – nepřipravenost, korupce, geologické problémy.

Renata Kozlerová, ředitelka ZŠ v Rozvadově

Ne. Problémy při výstavbách dálnic. Když nemáme, koukáme k sousedům. Když máme, nechceme se přiučit od jiných (sousedních) států. Nevidím problém jen v projektové nepřipravenosti. Prostředky na výstavbu dálnic cedíme přes tolik firem, společností a jednotlivců, že nám pak na skutečnou výstavbu zbude minimum. Všichni mají nějaké známé a známější, a neřešíme dobré a nejlepší. Myslím, že si často firmy práci také šetří. Legislativa umožňuje obcházení zákonů a procedury při výběru firem pro danou zakázku jsou zdlouhavé, komplikované, snadno zmanipulovatelné a těžko kontrolovatelné.

Václav Hudeček, 73 let, bývalý policejní důstojník z Tachova

Ano. U nás se staví příliš dlouho a draho.

Libuše Sittová, 37 let, podnikatelka, Dvůr Krasíkov

Ne. Rychlosti staveb brání tahanice, kolik kdo a za co postaví, a pak následně reklamace.

Josef Rídl, 74 let, průvodce na hradě Přimda

Ano, hlavně výkupy pozemků.