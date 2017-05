Opatrní z devíti zemí mají sraz v Líšné

Líšná – V sobotu se opět uskuteční setkání rozvětveného rodu Opatrných. Mají společné kořeny v Líšné.

„Vypadá to, že letos nás bude kolem dvou set,“ pochlubil se za organizátory Jan Opatrný. Těší se na setkání s příbuznou, které je již 100 let, a dorazit mají účastníci z devíti zemí. Dostaveníčko začne mší v Líšné a kolem poledne se početná skupina přesune do kařezské sokolovny.