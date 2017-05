Policisté v Horšovském Týně dostanou novou budovu. Už příští rok

Plzeň – Již letos na podzim by se mělo začít se stavbou nové budovy obvodního oddělení policie v Horšovském Týně na Domažlicku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Předpokládané náklady jsou patnáct milionů korun," uvedla mluvčí krajské policie Markéta Fialová.

Co se týče policie, jedná se za poslední léta o vůbec největší investici do nemovitého majetku v Plzeňském kraji z peněz přidělených Ministerstvem vnitra České republiky.

Pokud vše půjde podle plánu, horšovskotýnští policisté by novou budovu obvodního oddělení mohli začít využívat již v příštím roce, kdy by stavba měla být dokončena.

3%

Naprostá většina (97,4 %) panelistů Deníku z Plzeňského kraje je přesvědčena, že policejní reforma efektivnějšímu stíhání zločinců nepomohla. Odpovídalo 39 lidí.

Když je řeč o nemovitém majetku policie v kraji, nejvíce peněz se v uplynulých letech investovalo do objektů v Kaznějově na Plzeňsku a v Horažďovicích na Klatovsku.

V Kaznějově se od dubna 2014 do března 2015 investovalo do celkové rekonstrukce obvodního oddělení. „Jednalo se o investici v hodnotě 7,9 milionu korun," řekla Fialová.

Více než pět a půl milionu korun pak bylo od srpna 2016 do března 2017 investováno do budovy obvodního oddělení v Horažďovicích. „Tamější objekt rovněž prošel celkovou rekonstrukcí," sdělila Fialová.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Pomohla policejní reforma k efektivnějšímu stíhání zločinců?

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ne. Jak se čím dál víc ukazuje, šlo o mocenskou hru ministerstva vnitra.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ne. Zatím je velmi krátká doba, aby se to mohlo vyhodnotit.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog

Policejní reforma k efektivnějšímu stíhání zločinců nepomohla. Sledujeme KOBRU. Otázka však je ve vzájemné informovanosti složek policie a předávání informací.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Policejní reforma a její boční kauzy nás budou ještě pár let bavit. Takže ne. U policie pracuje velké kvantum slušných a pracovitých lidí, ale zprávy ze špiček policie jsou opravdu kabaret.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Ne. Samostatnost u takových útvarů, jako jsou útvary speciální, například Národní protidrogová centrála nebo ÚOOZ by měly být samostatné a odpovědné za svoje problematiky. Například právě u NPC je fascinující, že po celou dobu svojí existence nebyly zaznamenány žádné excesy a jejich odvedená práce je neoddiskutovatelná. Policisté nemají žádné jistoty, žádné vize, vnímají silnou nestabilitu…Kvalitní a kvalifikovaní odcházejí.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Pokud je míněno rozpuštění Šlachtova útvaru, myslím, že ne.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sport. cent. mládeže

Reforma byla hodně výbušným tématem. Myslím, že policie dělá, co může. Je to běh na dlouhou trať. Je důležité, aby se veřejnost distancovala od padouchů a přiklonila se na stranu dobra. Pak budeme na dobré cestě.

Jan Vimr, 41 let, Rokycany, učitel hudby

Ne. Jsem názoru, že v tomto případně vždycky záleží především na tom, jak parta v daném okrese či kraji pracuje, a na to policejní reformy vliv zrovna nemají.

Pavel Moulis, 49 let, šéf Záchranné stanice živočichů Rokycany

Ne. Policie pracovala dobře. Reforma přinesla zmatek.

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech

Ne. Myslím, že policie dělá svoji práci dobře i bez reformy.