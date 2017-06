Pořádání táborů u řek mělo namále

Hrádek – Pořádání jednoho z nejvyhlášenějších táborů v Čechách, nacházejícího se při Berounce v lokalitě Spálený mlýn, se kvůli návrhu k podobě vodního zákona ocitlo v ohrožení. Někteří poslanci totiž nechtěli, aby v záplavových územích vznikaly stavby, které by komplikovaly odtok.

Letní tábor. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zuzana Rašková

Rozproudila se také diskuse o tom, co se považuje za táborové příslušenství. Pokud by byla kuchyně, byť jednorázově, budovaná například z klád, nebude moci být v aktivní zóně? Naproti tomu pod stanem by fungovat mohla.

„Žádali jsme vedení České rady dětí a mládeže, aby iniciovala přes vládu výjimku. Chceme, aby letní tábory, jež v podstatě nejsou pevnými objekty, mohly v zátopových oblastech nadále fungovat,“ uvedla k ožehavému tématu Vlasta Vasková, hlavní vedoucí PS Hrádek, která tábor u ´Spáleňáku´ organizuje. Původně to totiž vypadalo, že letní základnu u řeky letos stavět nebudou. Přitom právě kvůli tomu už před mnoha lety tam odkoupili pozemek s torzem někdejšího mlýna a skladem, kolem nichž letní dění organizují.

„Veškeré prostředky, které na to šly, by přišly vniveč. Včetně dotací. O obětovaných dovolených, které jsme budování a i chodu tábora léta bezplatně věnovali, ani nemluvě,“ konstatovala Vasková a dodala: „Nakonec tábor pořádat budeme a za týden už jedeme na brigádu s cílem upravit plochu tábořiště, vyčistit část přilehlého lesa a vymalovat mlýnské torzo,“ Vasková. Na první běh se pak chystá 130 táborníků, na druhý stovka.