Rokycanská porodnice končí k 30. červnu

Rokycany – Vedení nemocnice musí v polovině roku přijmout zásadní a pro mnohé nepochopitelné rozhodnutí. Omezit provoz gynekologicko-porodnického oddělení.

Provoz gynekologicko-porodnického oddělení bude muset být omezen.Foto: Jana Vaníková

Začátkem týdne to zaměstnancům oznámila ředitelka nemocnice Hana Perková, která porodnici zachraňuje permanentně od roku 2011. Letos už to možné nebylo. Důvodem je podle ní personální nestabilita na lékařských pozicích, která se brzy ještě prohloubí. Navíc porodnici hrozilo, že nezíská nové smlouvy od zdravotních pojišťoven.

„Oddělení momentálně závisí na třech kmenových lékařích, kteří jsou zkušení a své práci obětují hodně energie a času. Ale u každého z nich je vysoká pravděpodobnost, že v příštích měsících své působení v nemocnici buď omezí, nebo přímo ukončí,“ říká ředitelka s tím, že každý z lékařů má svůj důvod. Nikdo neodchází do jiné nemocnice. Jenže jiní lékaři, kteří by je zastoupili, nejsou nebo nemají o práci v Rokycanech zájem.

Nedostatek gynekologů není jedinou komplikací

Oddělení letos končí smlouvy se zdravotními pojišťovnami a podle informací Deníku není z jejich strany ochota je prodlužovat. A má to stejný důvod jako před pěti lety, kdy se o omezení porodnice rovněž mluvilo. Odborná gynekologická společnost totiž dlouhodobě nedoporučuje zachování porodnic s nižším počtem porodů než 500 za rok. V Rokycanech se přitom v posledních třech letech rodilo kolem 320 dětí. Bez smluv s pojišťovnami by gynekologie zanikla zřejmě úplně.

Takto skončí k 30. červnu provoz porodnice a utlumí se gynekologické operace. „Určité spektrum zákroků ale chceme zachovat. O tom nyní jednáme. A samozřejmě zůstanou gynekologické ambulance a poradny,“ dodává ředitelka. Část personálu tedy na oddělení zůstane. Ostatní nelékařští zdravotníci pak mají možnost přejít na jiná pracoviště, například na dětské, jednotku intenzivní péče, chirurgii, internu případně i na recepci příjmových ambulancí. U koho to bude nutné, zajistí nemocnice rekvalifikaci nebo jiné odborné profesní vzdělávání.

Problémy rokycanské gynekologie způsobily dva momenty. Prvním byla změna pravidel pro udělování akreditace k odbornému vzdělávání mediků po roce 2005 a druhým byl v roce 2011 a 2012 medializovaný záměr resortu zdravotnictví a zdravotních pojišťoven utlumovat malé porodnice. V této souvislosti se v Plzeňském kraji mluvilo hlavně o rokycanské. Kvůli nejistotě se řada těhotných žen z Rokycanska rozhodla rodit v jiném zařízení a počet porodů klesl v Rokycanech za tři roky z pěti stovek na tři sta. Kvůli tomu přišlo oddělení o akreditaci, a nemohlo tak vzdělávat mladé gynekology.

„Zájem mediků přitom byl. Oddělení jich od roku 2000 vychovalo několik. Ještě tak před deseti roky jsme si říkali, jestli jich bude pro naši nemocnici tolik potřeba. Pak ale ti už odatestovaní začali postupně odcházet, samozřejmě hlavně do privátu. A mladí absolventi přestali nastupovat, protože se tu nemohli vzdělávat,“ popisuje Perková.

Odchody lékařů z nemocnic do soukromých ambulancí trápí podle mluvčího Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiřího Kokošky i jiné nemocnice. „Setkáváme se s tím prakticky všude. Důvod je zřejmý mění náročnou práci se spoustou nočních i víkendových služeb a přesčasů za lépe placenou práci s nižší zodpovědností. Nepamatuji si, že by do některé z našich nemocnic přišel lékař ze soukromé sféry. Opačným směrem už pár desítek,“ vysvětluje Kokoška.

Provoz ostatních oddělení Rokycanské nemocnice zůstává beze změn. Kvůli nedostatku lékařského zdravotnického personálu je už od ledna omezen provoz lůžkové části interního oddělení, které momentálně obsazuje 30 ze 40 akutních lůžek. Omezení gynekologického oddělení je o to smutnější, že si v červnu nemocnice připomíná 60. výročí vzniku. Porodnice byla od té doby její trvalou součástí.