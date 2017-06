Rokycanským muzeem houkaly vlaky

Rokycany - Dvanáctý ročník akce byl věnován mašinkám. Jede, jede mašinka aneb dvanáctý ročník muzejní noci v Rokycanech byl na sklonku týdne zasvěcen železnici.

Plzeňští sběratelé otec a syn Simbartlové zahájili výstavu Vlakem do světa. Potrvá do 24. září a připomíná historii tratí v našem regionu. Z Radnic do Chrástu, jižní trasu z Rokycan do Nezvěstic nebo páteřní spojení mezi Plzní a Prahou. Zpěvačky z devítiletky TGM přednesly tři skladby (pochopitelně o vlacích), odměněny byly děti, které se zúčastnily výtvarné soutěže, a to už do muzea proudily desítky návštěvníků za pestrým programem. Obdržely klasickou jízdenku a do půlnoci následovala jízda po kolejích. Třeba s muzikálem Modrou pohádkou a cestovatelé se vydali na hvězdárnu či demarkační linii.