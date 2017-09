Rokycany řeší územní plán. Zvou veřejnost na Střelnici

Rokycany – Město zahájilo v současné době veřejné projednávání nového územního plánu. Další schůzka se koná ve středu 13. září od šestnácti hodin v sále restaurace Střelnice.

Náměstí v Rokycanech.Foto: Foto: Deník/Božena Šopejstalová

Nyní je možné do dokumentu nahlédnout, a to až po dobu sedmi dnů od konání veřejného projednání, tedy do středy 20. září v sídle městského úřadu na odboru rozvoje města, v kanceláři místostarosty Jana Šaška nebo na webových stránkách města www.rokycany.cz.