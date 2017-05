Rokycany zvládly záchranářský duel s Ostrovem

Rokycany - Skvělé! Důležité vítězství si v páteční předehrávce 26. kola divizní skupiny A připsali fotbalisté Rokycan, kteří v přímém záchranářském souboji přehráli Ostrov 4:2. Výhru hattrickem režíroval mladý kanonýr Vileta.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Zvítězit za každou cenu. Tak zněl hlavní úkol obou celků před zahájením vzájemného utkání. A svěřenci rokycanského trenéra Roberta Vágnera začali honbu za třemi body výborně. Už v 7. minutě se totiž po pohledné akci prosadil čtyřiadvacetiletý Michal Černý – 1:0.

Rokycany se ale z brzkého vedení příliš dlouho neradovaly. Ve 12. minutě hostující tým podnikl rychlý brejk, který gólově zakončil útočník Jakub Diviš – vyrovnáno. Domácími ale branka neotřásla a v polovině prvního dějství si rokycanští fotbalisté vzali své vedení zpět, když se prosadil aktivní Karel Vileta – 2:1. Po zbytek prvního poločasu se moc gólových šancí neurodilo, a tak se šlo do kabin za příznivého stavu pro domácí Rokycany.

První velkou příležitost si ve druhém dějství vypracovala parta kouč Vágnera. Hlavičkový pokus po rohovém kopu a následná střela z hranice šestnáctky ale v síti neskončili. V 60. minutě se už skóre ale měnilo. Jeden z rokycanských obránců vyslal nádhernou dalekonosnou přihrávku na agilního Karla Viletu, který fantastickým zakončením navýšil náskok Rokycan na rozdíl dvou branek – 3:1.

O minutu později mohlo být v domácích řadách ještě veseleji, ale samostatný únik Končala vychytal skvělým zákrokem brankář hostí. Rokycany byly v tu chvíli na koni a téměř každá jejich akce zaváněla gólem. V 68. minutě tak musel opět skvěle zasahovat gólman Ostrova Süttö, který zlikvidoval další střelu jednoho z rokycanských borců.

V 76. minutě mohl oslavit hattrick nejlepší hráč na hřišti Karel Vileta, ale jeho akrobatické zakončení po centru z levé strany jen těsně minulo šibenici hostující svatyně. Devatenáctiletý mladík ale nemusel smutnit dlouho. Čepice totiž létaly na hřiště šest minut před koncem utkání. Vileta využil hrubé chyby obránce soupeře, udělal hostujícímu brankáři krásný hokejový blafák a rozjásal skvělé domácí příznivce počtvrté – 4:1. Za hosty pak v závěru snížil po rohovém kopu kanonýr Tolar.

Rokycany tak zvládly důležitý souboj na jedničku a díky zisku tří bodů odskočily Ostrovu na rozdíl osmi bodů. Boj o setrvání mezi divizní elitou to bude ale až do konce, protože další záchranářský duel mezi Českým Krumlovem a Malší Roudné skončil výhrou domácích fotbalistů 2:0.

Ohlasy po zápase:

Robert Vágner (trenér FC Rokycany): Do zápasu jsme vstoupili dobře a dostali se rychle do vedení. Poté jsme si ale přestali nějakým způsobem věřit a soupeř vyrovnal. Do půle jsme naštěstí dokázali ještě jednou skórovat a do kabin jsme odcházeli s lepším pocitem my. Bohužel se nám v průběhu prvního dějství zranili dva hráči a museli jsme sáhnout ke změnám, což ale nakonec vůbec nevadilo, protože druhá půle byla podle mých představ. Byli jsme aktivní a vytvořili si dost střeleckých příležitostí. Výhry si moc vážíme.

FC Rokycany – FK Ostrov 4:2 (2:1)

Branky: 24., 60. a 84.Vileta, 7. Černý – 12. Diviš, 87. Tolar.

Rozhodčí: Machýček. ŽK: 1:3. Diváci: 250.

Rokycany: Vild – Ječmen (35. Cibula), Hereit, Černý (46. Kopečný), Aubrecht, Procházka, Wohlrath, Vaščák, Grambal, Končal (84. Kroc), Vileta (89. Kořínek). Trenér: Robert Vágner.

Ostrov: Sütto – Tomáň (46. Filák), Tůma (46. Vrba), Pachta (80. Horvát), Dušek (77. Matoušek), Kobera, Liška, Novotný (32. Nýber), Rašman, Diviš, Tolat. Trenér: Ivan Filip.

Ostatní páteční zápasy 26. kola Fortuna divize A: Český Krumlov – Malše Roudné 2:0.

Zbývající zápasy 26. kola: Aritma Praha – Senco Doubravka (SO 10.15), Klatovy – Jankov (SO 17.00), Karlovy Vary – Sušice (NE 10.30), MFK Dobříš – Čížová, Admira Praha – Motorlet Praha, Sedlčany – Mariánské Lázně.