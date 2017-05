Rozhledně na Kotli přály v sobotu stovky gratulantů

Rokycany – Tři roky od otevření rozhledny na Kotli si v sobotu připomněli nejen patrioti Rokycan.

Na vrchol Kotle se v sobotu vydaly i dámy zralého věku.Foto: Deník / Havránek Václav

Popřát dorazili i turisté z několika regionů, a to způsobem sobě vlastním – výšlapem v rámci 45. ročníku Rokycanských pochodů. „Na výběr jsou tři trasy od 13 do 32 kilometrů,“ uvedl za pořadatele Vladislav Sajdl. V Trianě na nádvoří radnice mu s registrací účastníků pomáhaly členky Onko klubu a měly se co ohánět. Jen během první hodiny zápisu dorazilo přes třicet účastníků. Na vrcholu Kotle bylo připraveno občerstvení a nechyběl ani hudební doprovod.