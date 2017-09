Sadaři z Vranova letos nejásají, sklizeň je hubená

Břasy – Roční doba sadům diktuje sklizeň, počasí ji však brzdí. I v Sadech Schwarz.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Deště to komplikují. Protože ale jablek je oproti loňsku tak polovina, pravděpodobně celou sklizeň do zámrazu zvládneme,“ konstatoval Richard Schwarz. „Horší to pro nás bude s ekonomickou stránkou, těch padesát procent bude každopádně v hospodaření pro příští období citelně chybět. Teď hodně záleží na tom, jak se budou vyvíjet ceny. Zatím velkoobchody chtějí množství, které ani nemáme, a přitom za peníze, jež zdaleka nekorespondují s výpěstní cenou ani s letošní situací. Samy už ale prodejní ceny napálily,“ uvedl Schwarz.

Jisté je, že ceny jablek i hrušek půjdou nahoru. I v maloprodeji. Prostě nejsou. Podobné je to se švestkami, meruňkami a bylo i s třešněmi. „Situace neplatí jen pro naši republiku. Ovoce ve Slovinsku a jižním Rakousku zmrzlo až z devadesáti procent. Nezažil jsem takovou sezonu,“ říká břaský pěstitel. „A to ještě my máme co sklízet. Jinde je to horší. Denně se ozývá několik firem shánějících ovoce. Vloni jsem musel obvolávat odběratele já, letos se situace zcela obrátila,“ popisoval majitel sadů.

Dobrá zpráva je, že jablka tím, jak je jich méně, dorůstají do slušných velikostí. Kvalita je tak až nadstandard- ní. Ta, co jsou velikostně označovaná za dvojky, chy- bí. Velký problém je proto s materiálem na mošt. „V ma- loprodeji ho ale mít budeme, i když v men ším množství. Pokud jde o jablka, i ta přímo tady ve dvoře či v rokycanském a plzeňském krámku budou a chceme je držet na přijatelné ceně. Druhový sortiment ale mrazy dost ovlivnily, některé odrůdy to odnesly víc. Odhaduji, že ty se vyprodají tak do Vánoc. Jestli se ostatní jablka letos v našich skladech udrží celou sezonu, je těžké odhadovat,“ podotkl Schwarz.

Vzhledem k tomu, že jablek je podstatně méně, není třeba tak velká výpomoc brigádníků. Schwarzovi teď spoléhají na zkušený tým. Momentálně se češou odrůdy Rubín, Bohemia a Champion. Poté dojde na Golden, Idared a další.