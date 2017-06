Seniorka pustila ženy na záchod. Přišla o 15 tisíc

Zbirožsko – To, že senioři jsou stále důvěřiví, dokumentuje případ, který se stal ve středu dopoledne ve Lhotce u Zbiroha.

Dvě neznámé ženy oslovily seniorku u okna jejího domu. Jedna se zeptala, zda neví, jestli není ve Lhotce na prodej nějaký dům a posléze, zda žije sama. Po odpovědi, že je seniorka vdova, neváhala a slušně poprosila, zda by si k ní mohly dojít na toaletu.

„Pod touto záminkou se dostaly ženy do domu a rozehrály předem domluvenou akci. Poté co jedné z žen ukázala dveře k toaletě, druhá ji poprosila, zda by jí uvařila kávu,“ dodala mluvčí PČR Hana Kroftová. Několik desítek minut neznámá zabavovala důchodkyni povídáním a druhá z žen měla dostatek času, aby prohledala ložnici, kde odcizila 15 tisíc korun. Když se v kuchyni objevila druhá, obě z domu odešly. Třiaosmdesátiletou seniorku nenapadlo, že byla okradená. To zjistila až její dcera, která ji navštívila.

„Případem se zabývají rokycanští kriminalisté, kteří jej prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže v souběhu s přečinem porušování domovní svobody,“ uzavřela.