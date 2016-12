Sirotkům, kterým zemřeli rodiče při nehodě, pomůže obec

Velký Bor, Kařez – Čtyřem dětem, jejichž rodiče zahynuli při nedělní nehodě u Velkého Boru, pomůže obec Kařez na Rokycansku, kde rodina bydlela.

Do manželů ve věku 42 a 43 let, kteří se vraceli z tábora, kam odvezli svého zhruba desetiletého syna, nabourala mezi Velkým Borem a Defurovými Lažany podle policie 26letá Ukrajinka v BMW, která v pravotočivé zatáčce dostala smyk a přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím Peugeotem 406. V něm na místě zemřeli oba manželé, pro jejich dvouletou holčičku, která utrpěla zranění hlavy, přiletěl záchranářský vrtulník. Podle informací Deníku je ale mimo ohrožení života.

Z neštěstí jsou v obci, která má jen něco přes šest set obyvatel, v šoku. „Pro mě osobně je to srdeční záležitost. Dobře jsme se znali, naše děti spolu kamarádily. Jsem z toho hodně špatný," řekl Deníku starosta Kařeza Václav Krofta. Dodal, že on i další zastupitelé chtějí sirotkům, z nichž dva jsou již plnoletí, pomoci. „Poskytneme jim finanční pomoc, na to máme jako zastupitelstvo právo. Zatím neumím říci, jak bude vysoká, zda dvacet nebo sto tisíc, ale určitě pomůžeme," řekl Krofta. Starosta dále uvedl, že by obec chtěla vypsat veřejnou sbírku, nejprve ale musí na ministerstvu zjistit, za jakých podmínek to lze učinit.

Řidička, která za neštěstí podle policie může, dosud nebyla z žádného trestného činu obviněna. „Případ dále prověřujeme. Ve věci bude vyžádán znalecký posudek," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Ženu by tak soud v případě prokázání viny mohl za smrt dvou lidí poslat do vězení maximálně na šest let.