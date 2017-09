Školka v Čechově ulici funguje do 16 hodin

Rokycany – Sociální síť plní debata k otevírací době v Mateřské škole Čechova ulice. Vyvolala ji změna provozu, nyní odpoledne ohraničená 16. hodinou. Na situaci jsme se blíže podívali.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Eva Blechová, ředitelka spojeného celku tří rokycanských mateřinek, kam vedle zmíněné patří i MŠ Školní a Borek, nám řekla: „V Čechovce bývala otevírací doba do 16.30 hodin. Poslední půlrok toho ale využívaly jen dvě maminky. Vzhledem k faktu, že vznikla státem daná povinnost dvouapůlhodinového překrývání přímé denní práce dvou učitelek ve třídě, nelze při jejich zhruba šestihodinovém denním úvazku prodloužené otevření MŠ zajistit.“ Nová povinnost přibyla, finanční prostředky ale zůstaly stejné, normativně stát dává peníze na počet žáků, ne provozní dobu. „Leda by prodloužení otevírací doby dofinancoval zřizovatel. Nikdo nás o to ale oficiálně nepožádal, o internetové diskuzi ale samozřejmě vím,“ konstatovala ředitelka.

Také rokycanské mateřinky U Saské brány a Pohádka fungují do 16 hodin. „Před prodlouženou dobou určitě preferujeme překrývání učitelů v přímé výchovné práci, kdy je nejvíce dětí ve školce. Tím lze pracovat ve skupinkách a využívat k tomu různé metody a formy,“ uvedla ředitelka Věra Zagorová.

Ani doptáváním v Kameňáčku, Ráčku, v Holoubkově, Mýtě, Hrádku, Zbiroze, Břasích, Stupně, Radnicích či Strašicích jsme nezjistili delší provozní dobu a ráno se začíná v 6, 6.15 či 6.30 hodin.

Výjimkou byla soukromá rokycanská MŠ Harmonie, s otevřením od 5.45 do 17 hodin. „Snažíme se vycházet rodičům více vstříc než státní školky. Je to ale komplikované,“ podotkla ředitelka Kristýna Rázková. „Řešíme situaci výpomocí externích pracovnic, samozřejmě učitelek. Věnují se dětem celý rok a ráno či odpoledne je hlídají.“