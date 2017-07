Skoupý má 23 obyvatel, ale v sobotu zmohutněl

Volduchy – Začalo to v roce 1990. S aktéry, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Jenže od té doby Voldušská šlapka zmužněla a v sobotu při 27. ročníku akce to potvrdilo přes 130 majitelů a příznivců vícekol či historických bicyklů.