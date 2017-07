FOTOGALERIE: Šlapka se dočkala 27. narozenin

Volduchy – Začalo to v roce 1990. S aktéry, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Jenže od té doby Voldušská šlapka zmužněla a v sobotu při 27. ročníku akce to potvrdilo přes 130 majitelů a příznivců vícekol či historických bicyklů.

Vylechli pokyny ředitele (jde o rotující funkci a letos se jí ujal Emil Gvizd), aby se před desátou hodinou vydali směrem na Březinu a dál do Chrástu. Okružní jízda tentokrát měřila přes 33 kilometrů. V pelotonu byla k vidění nevěsta, ale také včelky nebo anděl,

Po návratu následovaly v areálu koupaliště soutěže i hudební produkce.

Autor: Jana Vaníková