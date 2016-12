Špičák hlásí start lyžařské sezony. Vleky se rozjedou už v sobotu

Železná Ruda - Sezona na Špičáku letos začně o měsíc dříve než loni.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

O celý měsíc a čtyři dny dříve než v loňské zimní sezoně spouští železnorudský Ski&Bike Špičák letošní provoz. „ V sobotu 4. prosince se u nás začíná lyžovat. Zatím máme připravenu jednu dlouhou sjezdovku v kombinaci horního úseku trojky s dojezdem přes dvojku. Tady máme k dispozici 30-50 cm technického sněhu a celá trať se pravidelně upravuje" uvedl provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Další sjezdovky se teprve připravují. V provozu bude čtyřsedačková lanovka, půjčovna, servis a otevřené bude i občerstvení. Lanovka bude v provozu od 8:30 do 16:00.

Až do 16.prosince se na Špičáku lyžuje za ceny vedlejší sezony. Celodenní skipas pro dospělého stojí 490 korun a mládež ve věku 15-18 let zaplatí 425 korun. Rodinný skipas, v rámci kterého jezdí děti ve věku do 14 let zdarma vyjde na 1180 korun a samotné děti do 14 let si zalyžují za 345 korun.

Další tipy na lyžování

Radovánek na sněhu si ale například v areálu Nad Nádražím v Železné Rudě si návštěvníci užívali už po dva minulé víkendy a nejinak tomu bude i tento. „Od pondělí znovu zasněžujeme, máme na svahu od 20 do 40 cm sněhu. Jsme zatím v částečném provozu," informoval za areál Nad Nádražím Ladislav Zísler.

Zavítat můžete také do areálu na Samotách. „Pravděpodobně už se bude jezdit i u nás. Budeme mít v provozu krátký vlek," řekl provozovatel areálu Jaroslav Lučan.

V Kašperských Horách by chtěli jezdit o vánočních svátcích. Ostatní areály čekají na ještě lepší podmínky. Přírodního sněhu by se mohly dočkat během těchto dnů, jak poukazuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu.

Lyžaři už se na řádění na svazích těší. „Liboval jsem si, když napadl první sníh, že už si zajedu zalyžovat, ale než jsem se tam dostal, tak roztál. Teď to ale vypadá už dobře, takže určitě v sobotu na Špičák vyrazím. Lyže už mám nachystané, jen je popadnout a vyrazit," řekl Ivan Bálek z Klatov.