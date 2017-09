Strašičtí mrňousci se dočkali nových oken školky

Strašice – Kompletní výměna oken v mateřské škole vyšla obec na 1,5 milionu Kč.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Plíhal

Výše investice při počtu 110 oken ale už vypadá trochu jinak. Stejně ji ale obec musela uhradit ze svého, v současnosti na podobnou záležitost dotace nebyly vypsané. Do poslední chvíle se šturmovalo, protože bylo potřeba i vymalovat a zařídit třídy na nový školní rok. Provoz mateřinka zahájila v pondělí, a to se sedmdesáti pěti přihlášenými dětmi. Rozdělené jsou do tří tříd.

„Rozsáhlý stavební zásah a jeho výsledek se setkávají s kladným ohlasem,“ potěšeně konstatoval starosta Jiří Hahner. „Plusem jsou i prostorné parapety a zejména pak žaluzie v oknech, takže si je možné podle potřeby přistínit,“ konstatoval Hahner.

„Kvůli starým a špatně těsnícím oknům bylo navíc třeba hodně topit. Od nových oken si proto slibujeme i úsporu nákladů,“ konstatovala ředitelka MŠ Jana Mrázková.

„Pohodlný a bezproblémový provoz školky byl samozřejmě prioritou. Kromě toho ale výměna oken byla prvním krokem, aby se budově navrátil její zajímavý vzhled z konce devatenáctého století,“ dodal starosta.