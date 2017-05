Studenty rokycanských škol prověřují ústní maturity

Rokycany – Palba dotazů zkoušejících na maturanty už začala.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Ústní maturity, které vždy patřily k největšímu prověření znalostí žáků v oborech jejich specializace, jsou od včerejška ve Střední odborné škole Rokycany, kam jsme se vypravili, v plném proudu. Stejně tak ale na potítko a horkou židli zasedají jejich kolegové z druhé části spojeného školského zařízení Gymnázium a SOŠ Rokycany, tedy gymnazisté.

„Letos k ústní maturitě v oboru ekonomické lyceum i informační technologie postoupila spousta žáků. Rozhodli jsme se přesto ústní část absolvovat jen ve třech dnech. I proto se zkouší od rána do osmnácti hodin večer, ve středu dokonce uzavíráme maturity až o devatenácté hodině,“ řekla za SOŠ zástupkyně ředitelky Milada Mužíková.

Při nahlédnutí do třídy, kde se palbě jejích otázek a přísedící Šárky Hlinovské zrovna pod bedlivým dohledem předsedy komise podrobovala Pavla Koucká, bylo jasné, že toho po absolventech požaduje spoustu. Pavlu to ovšem nezaskočilo a přes počáteční nervozitu se vypořádala s úkoly z účetnictví bez problémů. „Za sebou už mám českou literaturu a angličtinu, to bylo v pohodě. Čeká mě ještě ekonomika, ze které máme všichni asi největší obavu,“ svěřila se.

Hned po ní usedla na horké místo její setra Petra, zatímco Nathalie Jedličková si šla losovat své zadání. V nedaleké třídě se činili specialisté přes počítače a informatiku. Vedle českého jazyka a angličtiny je čekalo ústní klání z hlavních předmětů software a hardware. „Jdu až ve středu, přišel jsem se na kolegy podívat,“ sdělil Tomáš Křikava. „Podle toho, co jsem slyšel, to zvládají dobře.“ O svém spolužákovi Janu Hrubém, který byl ještě částečně v duchu před zkoušejícími, prozradil, že mluvil výborně a určitě má maturitu v kapse.

Finále maturitního klání se momentálně týká i studentů ze SŠ Jeřabinová.