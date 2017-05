Tajemníci úřadů jsou teď nedostatkoví

Zbiroh, Rokycany – Tíživá situace v Městském úřadě Zbiroh se pomalu začíná konsolidovat. Do 2. května byla lhůta na podání přihlášky, pátého se otevíraly obálky a ve středu zasedla výběrová komise, jejíž členkou byla kromě pracovníků MěÚ i zástupkyně krajského úřadu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Sylva Pavlačková

Čas na rozhodnutí mezi dvěma kandidáty si nakonec ponechala do páteční 13. hodiny. Vzhledem k tomu, že starosta oznámil k 31. 5. rezignaci (psali jsme v EXTRA vydání; mimořádné zasedání zastupitelů by mělo týž den o záležitosti jednat), je potřeba urychleně stanovit za odstoupivšího tajemníka náhradu. Ten totiž rezignuje na svou funkci k 30. 5. Spekuluje se ale i o tom, zda malý počet přihlášených uchazečů se nepřičiní o to, že se výběrové řízení zopakuje.

Také Rokycany musí najít a do funkce ustavit nového tajemníka. Dosavadní odcházel k poslednímu březnu. Situace s výběrem nového se ale táhne už od počátku ro-ku. „Do prvního kola se přihlásili tři zájemci, dva nesplňovali požadavky, jeden před koncem stáhl přihlášku. O druhé kolo projevilo zájem šest uchazečů, výběrového řízení se nakonec účastnilo pět, ale nikdo nebyl vybraný,“ informoval první místostarosta Tomáš Rada.Do 10. května bylo možné znova podávat přihlášky, už do třetího kola. Zareagovalo osm zájemců. „Bude jmenovaná nová výběrová komise a zasedne počátkem června,“ dodal Rada. Zatím ze zákona pravomoci tajemníka přešly na starostu. Toho ale v současnosti čeká zdravotní rekonvalescence, takže ani v Rokycanech situace nebude snadná.