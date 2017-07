Uzavírka mostu v Liblíně je posunuta na 16. červenec

Rokycansko - Od 20. března je uzavřený historický most přes řeku Berounku v Liblíně. Otevřený měl být začátkem prázdnin, ale to se nestane. Úplná uzavírka mostu bude prodloužená o dva týdny, tedy do 16. července.

dnes 07:51 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Dlouhodobé opatření doslova ochromilo život místních obyvatel. Museli často volit objížďku, která byla několikakilometrová, byť měli právě za mostem v Kozojedech lékaře a děti mateřskou školu. O dva týdny déle musí tedy vydržet. ČTĚTE TAKÉ: Z dvacítky mlečických školáků vyrůstají hasiči

Autor: Jana Vaníková