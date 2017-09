V osecké škole našli nově azyl páťáci

Osek - Osečtí školáci získávají ode dneška nově nejen spolužáky, kteří nastoupili do šestých tříd, ale poprvé v historii do školy přibyli i páťáci.

Základní škola Osek dosud sloužila pro výuku druhostupňových žáků, a to z obce, Volduch, ale i přilehlých míst. Naproti tomu ZŠ Volduchy měla třídy od první do páté, kam chodili také Osečtí. Dokud nebyly ve všech ročnících paralelní třídy, po dílčí přestavbě budovy se do ní vešly. Pro deset už ale kapacita školy nestačila, a tak se po dohodě obecních úřadů obě páté třídy stěhovaly do Oseka.

Tamní ZŠ pro ně našla prostory. Úpravy začaly ještě před závěrem minulého školního roku.

„Kvůli vytvoření kmenových učeben pro páté ročníky jsme vystěhovali celou knihovnu a kabinet,“ uvedla ředitelka Irena Lepešková. Úpravy hradila škola ve spolupráci se svým zřizovatelem, jímž je OÚ Osek.

„Bylo zapotřebí provést zednické práce a pořídit novou elektroinstalaci včetně naprosté změny osvětlení, rozšířit počítačovou síť, vytápění a pustit se do dalších úprav technického rázu,“ informoval starosta Jaroslav Peroutka. „Nezbytností bylo i malování plus koupě nového nábytku a tabulí. Přeměna zmíněných dvou místností na třídy nás řádově vyšla na osm set tisíc korun,“ dodala ředitelka.

Tím ale výčet změn nekončí. Za zabraný kabinet a knihovnu by měla škola získat náhradní prostory půdní vestavbou. Akci ztíží i to, že z prostoru je třeba před úpravami nejprve odstranit staré komíny a buňky. Vše bude hradit obec, ale protože je na to třeba nějakých pěti milionů korun, zažádala si o dotaci z IROPU. „Minulý týden už přišla informace o jejím schválení,“ doplnila ředitelka, „teď bude možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.“