V pondělí startuje soutěž pro malé čtenáře

Rokycansko – Příští týden, a to od pondělí až do pátku, mohou děti soutěžit o krásný dárek za vysvědčení. Co pro to musí udělat?

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martina Sznapková

Stačí všech pět dnů vystřihnout dílek soutěžního puzzle. Bude pravidelně otištěn ve sportovní rubrice (okresní část). Složený a na papíru nalepený obrázek pak kluci a děvčátka dopraví do redakce v Jiráskově ulici osobně nebo poštou (až do úterý 27. června). Na zadní stranu papíru je třeba napsat jméno, adresu a telefonní číslo. Ti, kteří obrázek donesou přímo, obdrží v redakci malý dárek. ČTĚTE TAKÉ: Vršíčekman se týkal více než 50 školáků Všichni soutěžící se pak ocitnou v osudí, z něhož budou 27. 6. ve 13 hodin vylosováni tři výherci. Mohou počítat s balíčkem, v němž najdou Calvin´s English for children – Angličtinu pro děti od autorky Aalmy L. včetně audio CD. Publikace je určena pro předškoláčky a malé školáky, kteří jsou ve znalostech angličtiny začátečníky! Dále balíček obsahuje fixy, bloček a záložku do knihy. Přejeme malým aktérům hodně štěstí!

Autor: Václav Havránek