Ve středu večer se na pokyn z rozhlasu zpívá v šesti místech okresu

Rokycansko – Některé obce už jsou přímo veterány tohoto dění.

Česko zpívalo koledy ve ZvíkovciFoto: Jakub Tjutčev

Ve středu se na Rokycansku budou společně zpívat koledy. Tentokrát účast přislíbily Břasy, Plískov, Mirošov, Hrádek, Mýto a také Zbiroh. V letošním roce se akce koná už pošesté.

Čtrnáctého prosince se v osmnáct hodin bude zpívat společně pět koled. Jde od Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Veselé vánoční hody. „Jsem rád, že se letos bude u stromku zpívat. V Mirošově bude zpívání u vánočního stromku už pošesté," sdělil starosta města Vlastimil Sýkora. „Protože se ve městě jedná čistě o zpívání příchozích bez dalšího většího doprovodného kulturního programu (ten je zajišťovaný při adventních trzích), tak pro zájemce bude už od 17.30 připraveno zdarma svařené víno a další teplé nápoje," uzavřel.

Texty koled najdete 14. prosince 2016 v Rokycanském deníku nebo si je brzy můžete stáhnout na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde najdete i více informací.

Ve středu vyjde zpěvníkNezapomeňte si ve středu 14. prosince pořídit Rokycanský deník, kde vyjde zpěvník s texty všech zpívaných koled. Ty si společně zazpíváme týž den v 18 hodin.

Ke společnému zpívání koled napříč republikou se připojují také Mýtští. Pro lepší náladu a hlavně zahřátí účinkujících město už tradičně připravuje také horký grog.

V Hrádku se zpívání koled uskuteční v rámci celého programového komplexu, který zaplní i prostory kulturního domu (KD). Součástí dění budou i vepřové hody. Uskuteční se před KD od 13 do 18.30 hodin. Patnáctá hodina odstartuje prodej vánočních dárků a sladkostí. „Šestnáctá zase v předsálí kulturního domu zahájí jarmark výrobků spolků Pionýr a NĚ-HA i dalších prodejců. Zároveň začíná sbírka hraček pro děti z Do- mu sv. Zdislavy v Plzni," uvedla místostarostka Vlasta Vasková. V 17 hodin. vystoupí žáci mateřské školy, v 17.30 zazní koledy v podání Hrádecké kapely. Osmnáctá zahájí společný zpěv šesti koled před KD. Hrádek se do něj zapojí už pojedenácté.