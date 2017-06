Vteřiny dělily dobřívské kluky od tragédie

Dobřív – Nechybělo málo a jedno, ne-li hned dvě, vysvědčení připravená k předání málem zůstala bez adresáta. Protože se kvapem blíží prázdniny, možná tento příběh pomůže k nepodceňování nebezpečí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Letní čas láká ke koupání a příležitosti k osvěžení mnozí využívali i na sklonku týdne u Hamerského rybníka. Mezi nimi byli dva sourozenci – školáci – s malou sestřičkou.

Mladší, asi osmiletý, zůstal ve vodě a vykřikoval na druhého. „Myslel jsem, že kluci jen tak blbnou, ale když ten malý začal vydávat zvuky dušení a polykání vody, skočil jsem do rybníka,“ uvedl mladý muž Petr, který byl naštěstí nedaleko.

„Blesknou vám hlavou různé poučky, jak byste měli zareagovat, ale všechno je pak jinak. Kluci se kolem mě začali v panice ovíjet a strhávat mě, měl jsem co dělat, abychom tam nezůstali všichni. Nějak jsem je dostrkal ke břehu a tam už nám pomohli další, kteří si všimli, co se děje,“ sdělil nám zachránce a dodal: „Mladší z kluků byl celý promodralý, ale už dýchal. Já to vydýchával také. Lidé chtěli případ oznámit policii, ale starší je uprosil a než jsme se nadáli, sourozence i holčičku sebral a byli pryč. Doufám, že se kluci doma přiznali a jsou oba v pořádku. Hlavně ten, co se pořádně nalokal a šel už pod vodu. Tam by mohly nastat nějaké komplikace.“

Podle lékařů by i v případě, kdy koupající se z podobné situace vyvázne, měl zdravotní kontrolu každopádně absolvovat. Určitě se tedy vyplatí nepřeceňovat se a také – být všímavý k okolí.