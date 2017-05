Zánik porodnice budí vlnu protestů

Rokycany – Avizované uzavření gynekologicko – porodnického oddělení v areálu nemocnice je pro většinu obyvatel okresu šokem. Na sociálních sítích se denně objevují desítky názorů. Vesměs nesouhlasných!

Personální nestabilita na lékařských pozicích a hrozba, že porodnice nezíská nové smlouvy od zdravotních pojišťoven - to je důvod, proč musí oddělení omezit provoz.Foto: Jana Vaníková

Odborová organizace zdravotnického komplexu není s krokem vedení společnosti smířená: „Připravili jsme proto petici k zachování tohoto oddělení. Příslušné listiny jsou umístěny na veřejných místech,“ vyjádřil se šéf odborářů František Kuneš. Nejen maminky, které v našem okresním městě rodily, upozorňují na negativa spojená s opatřením. Ptají se například, jak budou vypadat a kým budou hrazené ambulantní výkony.

Občas mezi aktéry diskuzí zaznívají odlišné postoje. „Podbrdské noviny zveřejnily, že od 11. do 26. dubna se v Hořovicích narodilo 55 dětí, zatímco v Rokycanech jen třináct. Z Rokycan do Hořovic je to 35 km, což je po dálnici pětadvacet minut jízdy. Rozhodnutí až tak nepochopitelné není,“ míní Jiří Kantor.