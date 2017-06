Zemědělce trápí sucho. Potřebovalo by zapršet říkají

Rokycansko – Sucho a minimum srážek trápí zemědělce. Potřebovali by, aby alespoň dva dny pršelo a úroda se zvedla.

Sucho. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Teď je to na poli katastrofa. Jestli nezaprší, tak nebude téměř žádná úroda,“ svěřil se soukromý zemědělec z Myti Vladimír Vítek. „Brambory jsou strašně suché, to samé obilí, mám strach, zda bude vůbec v letošním roce nějaká sláma,“ vysvětlil. „V zemi jsou zhruba čtyřcentimetrové praskliny od sucha. Je to prostě hrůza. Mám naštěstí nějaké zásoby z loňska a přes dvě stovky balíků senáží, tak to je vystaráno. Snad se počasí umoudří. Chtělo by to alespoň jeden nebo dva dny vytrvalého deště. Hlavně ne přívalový, to nikam nevede,“ uzavřel.