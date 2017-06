Žena našla v krámu peníze. Dala je policii

Rokycany – O tom, že jsou lidé ještě poctiví se přesvědčili v úterý policisté. Na obvodní oddělení přinesla šestačtyřicetiletá žena peníze, které našla v jednom z rokycanských obchodů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vít Šimánek

„S ohledem na to, že do současné doby se nepřihlásila osoba, která by hotovost postrádala, nebudeme nalezenou částku konkretizovat,“ uvedla mluvčí PČR Hana Kroftová. Dle našich informací se jedná o několik desítek tisíc korun. „Touto cestou bychom rádi poděkovali poctivé nálezkyni a obracíme se na osobu, která hotovost ztratila, aby se obrátila na policisty Obvodního oddělení Rokycany,“ uzavřela.