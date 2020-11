Je lockdown, člověk se zrovna netouží nakazit koronavirem, a tak se dostala řada na knihy a také filmy, které by člověk jen tak nezhlédl. Jedním z nich je kvalitní polský dokumentární seriál o sto letech novodobého Polska. Na jeho díly, které se týkají polských dělnických stávek a odporu proti komunistickému režimu, jsem si vzpomněl včera, když začaly chodit zprávy o (ne)úspěchu generální stávky v Bělorusku.

Foto: Deník

Nikdo nečekal, že se země na výzvu běloruské exilové vůdkyně a vítězky srpnových prezidentských voleb Svjatlany Cichanouské zastaví. V Bělorusku, kde je drtivá většina podniků státních a kde za účast ve stávce hrozí vyhazov, to není tak jednoduché. Přesto se na mnoha místech stávkovalo a rozhodně to není tak, že by Cichanouská a s ní celá opozice v tomto měření sil byli na hlavu poraženi.