Pohled na průzkumy volebních preferencí hovoří poměrně jasně. Všechny vede hnutí ANO a ty prezidentské Andrej Babiš. V případě samostatných kandidátek by se z vládních stran do sněmovny dostali bez problémů jen ODSa Piráti. Topka osciluje kolem pětiprocentní hranice, lidovci a STAN jsou pod ní, říkají červencová data agentury Median.

Sprostí podezřelí a žalobci

Nepochybně je to důvod, aby se partajní centrály zamyslely nad tím, co dělají špatně. Nelze vše svádět na válku, inflaci a drahé energie nebo populistické návrhy Babišova hnutí. Lidé mají prostě dojem, že premiér a jeho tým vedou svatou válku s Putinem, ale pro ně toho moc nedělají. Ačkoliv to každý člen kabinetu bude popírat, veřejnost to tak vnímá.

Do toho přichází výsostný pragmatik Martin Kuba, jihočeský hejtman z ODS. Očkování proti covidu řešil spuštěním prvního vakcinačního centra v ČR. A inflaci hodlá mírnit také po svém. Z krajské pokladny vezme 250 milionů korun a pošle je ohroženým rodinám na školní kroužky a obědy dětí. Seniorům pak dá dva tisíce korun, pokud jim stejnou sumu poskytne domovská obec. Pomůže tak třetině Jihočechů s nejnižšími příjmy. Šikovný tah, protože je adresný. Vznešených frází se zkrátka lidé nenajedí.