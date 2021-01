Leden se zeptá, co jsme dělali o adventu. Tisíce lidí zemřou

Bylo to tak průhledné, jako to už průhlednější být nemohlo. Česko už dávno bylo podle všech rozumných měřítek, i podle vládního systému PES v nejvyšším, pátém stupni rizika, ale nákupní předvánoční horečka běžela dál, jako by se nechumelilo. A běžela tak až do Štědrého dne, kdy jsme si ty nakoupené dárky dali pod stromečky.

Foto: Deník