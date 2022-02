A to se má první rychlý český vlak na kolejích objevit až kolem roku 2030. Okrouhlička totiž patří mezi obce, přes jejichž katastry by trať měla vést. Starostka tvrdí, že když slyší o VRT, stoupá jí tlak – a tak se spojila se starosty sedmi okolních obcí, aby proti trati společně bojovali.

Více než třicet let po revoluci česká železniční síť zaostává za tou, jíž se může pochlubit třeba Francie či Itálie. Paříž a Brusel od sebe dělí přes tři sta kilometrů a vlaky THA na tuto vzdálenost potřebují něco málo přes hodinu. U nás je dnes nemyslitelné, aby lidé z Brna či Jihlavy denně dojížděli za prací do Prahy a týž den se vrátili zpět. S VRT to nebude problém.

Je nasnadě, že se najdou jedinci, jimž se nelíbí představa vlaků, které se jim řítí přes zahradu třísetkilometrovou rychlostí. Kromě obyvatel Okrouhličky však existují i lidé, kteří na VRT nenahlížejí ze svého osobního pohledu, ale z pohledu člověka, jenž si přeje rychle a pohodlně cestovat. Snad se jim jejich přání splní. Už proto, že těchto lidí zřejmě bude mnohem více než těch z Okrouhličky a okolí.